Москва, 22 августа. В 2019 году продажи Rolls-Royce в России выросли на 92%. Об этом говорится в отчете аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что в России выросли продажи Rolls-Royce, за семь месяцев 2019 года на российском рынке продано 94 автомобиля британской марки (в 2018 году было продано 49 машин). Как уточнили специалисты, были куплены 61 машина Rolls-Royce Cullinan, 22 единицы Rolls-Royce Wraith, шесть моделей RollsRoyce Ghost и пять моделей Rolls-Royce Phantom.

Ранее в Rolls-Royce ответили на сравнение российского Aurus с брендом. Европейская премьера автомобилей Aurus состоялась в рамках Женевского автосалона, во время мероприятия представители британской марки изучили модели российского производства и прокомментировали их сравнение с автомобилями Rolls-Royce. По словам регионального директора компании Джулиана Дженкинса, он внимательно осмотрел российский автомобиль. Он уточнил, что стоимость российского автомобиля не имеет значения.

«Я слышал, что нас сравнивают, но тем, кто хочет увидеть настоящий Rolls-Royce, я советую обращаться к нам напрямую. А то, что эти автомобили будут дешевле, не так важно — для наших клиентов важна не цена, а индивидуальность», — сказал Дженкинс.

Ранее эксперты американского автомобильного портала Carscoops назвали российские автомобили Aurus конкурентами Bentley и Rolls-Royce. Марка Aurus является рыночным названием проекта «Кортеж» ― автомобилей для первых лиц государства. Первым пассажиром лимузина Aurus стал президент России Владимир Путин. Он протестировал автомобиль во время поездки на церемонию вступления в должность 7 мая 2018 года.

В марте 2019 года были названы 10 самых дорогих автомобилей в России. В него вошли машины дороже 11 миллионов рублей.

Самым дорогим автомобилем в стране стал кроссовер Rolls-Royce Cullinan. В январе было продано четыре автомобиля этой модели, их средняя стоимость составила 25 миллионов рублей. Второе место в рейтинге занял Rolls-Royce Wraith стоимостью 19 млн рублей. За первый месяц текущего года в России было продано три таких автомобиля. Замыкает тройку наиболее дорогих моделей Bentley Continental за 18,1 млн рублей. За месяц продано 10 таких машин. В топ-5 также вошли Lamborghini Urus за 15,2 млн рублей (продано четыре штуки) и Bentley Bentayga за 14,8 млн рублей (продано семь машин).

Во второй части рейтинга оказались Lamborghini Huracan за 14,04 млн рублей (продан один автомобиль), Mercedes-Benz G-Класс за 12,5 млн рублей (продано 44 автомобиля), Tesla X за 12,25 млн рублей (продано два автомобиля), Aston Martin V8 Vantage за 11,8 млн рублей (продан один автомобиль) и Bentley Flying Spur за 11,8 млн рублей (продано три автомобиля).

Кроме того, были названы самые популярные марки автомобилей в российских регионах. Исследование провели специалисты федеральной сети автосервисов FIT Service.

Проанализировав данные по продажам, аналитики пришли к выводу, что популярность того или иного автомобильного бренда в основном зависит от территориального расположения региона. Так, к примеру, на Урале лидерами по спросу являются отечественные машины, на Дальнем Востоке и в Сибири водители отдают предпочтение японским иномаркам Nissan, Honda и Toyota.

В Северо-Западном федеральном округе лидером стал Volkswagen, в Центральном федеральном округе предпочтение отдают Ford. Автолюбители на юге ценят Kia, Hyundai и Nissan. В Северо-Кавказском федеральном округе популярностью пользуются Toyota и Ford.