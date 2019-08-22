Опубликовано видео с места смертельного пожара в Саратове

Саратов, 22 августа. Две женщины погибли и одна пострадала при пожаре в жилом двухэтажном доме в Саратове. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места ЧП.

Пожар произошел в доме №8, расположенном на Вольской улице. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 22 августа около часу ночи по московскому времени. Уточняется, что дом был частично расселен.

Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. На данный момент огонь потушен. На месте происшествия работали около 80 сотрудников спецслужб, а также 23 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.