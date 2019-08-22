Москва, 22 августа. Российский антропоморфный робот «Федор» в ходе репортажа во время запуска своего корабля «Союз МС-14» рассказал о перегрузках, которые на него действовали.

Робот «Федор» рассказал о перегрузках во время космического полета к МКС. Как уточнил робот, все перегрузки, которые он испытывал, были штатными. Максимальное значение — 2,2g — перегрузки имели на 65 секунде полета. При этом свой полет в Международной космической станции «Федор» начал со слова «Поехали». Как пишет РИА Новости, робот доложил на Землю об отделении головного и хвостового обтекателей, первой и второй ступени ракеты. Кроме того, он отчитался о выходе космической станции на низкую орбиту.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» и роботом «Федором», стартовала с Байконура на 6.38 по московскому времени 22 августа. Робот летит к МКС без экипажа.

Напомним, возвращение с Международной космической станции на Землю корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федор» отложено с 3 на 7 сентября. Робот проведет на борту МКС 14 дней, а не 10, как сообщалось ранее.

Российский робот «Федор» превосходит американские аналоги умением использовать рабочие инструменты и мелкой моторикой рук, заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Дудоров отметил, что «Федор» имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами, в частности перед американской Boston Dynamics.

«В основном эти функции связаны с мелкой моторикой и возможностью манипулирования объектами, такими как ручной инструмент», — сказал Дудоров.

Кроме того, «Федор» стал первым в мире роботом, который смог сесть на шпагат.

Final Experimental Demonstration Object Research или FEDOR представляет собой российского человекообразного робота. Проект был разработан ФПИ совместно с «Андроидной техникой» для МЧС. «Федор» является роботом-спасателем. Предполагается, что в 2021 году он отправится в космос на новом российском космическом корабле «Федерация».

Напомним, российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора. Российская беговая дорожка БД-2 на борту Международной космической станции выработала свой ресурс, но продолжает функционировать, рассказала заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгения Ярманова.

По ее словам, дорожку доставили на МКС в 2013 году. Она призвана помогать космонавтам поддерживать состояние мышц, а также уровень физической работоспособности на предполетном уровне. Ярманова подчеркнула, что российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора. Это более 40 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что суточный рацион питания российских членов экипажа Международной космической станции подорожал за последние годы в два раза. Об этом рассказал директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский.

Суточный рацион космонавтов на МКС с 2010 года подорожал вдвое. По словам эксперта, цена продуктов, которые ежедневно употребляет один космонавт, превышает 30 тысяч рублей. Добровольский уточнил, что стоимость продуктового набора космонавта — 30–35 тысяч, тогда как в 2010 году она была 15 тысяч рублей. Специалист добавил, что космонавты едят продукты из основного рациона, который для них составляют медики. Кроме того, они могут употреблять продукты из дополнительного набора, в который входят «лакомства»: колбаса, кетчуп или конфеты. Дневной рацион рассчитан на три тысячи килокалорий: две тысячи из них приходятся на основной рацион и одна тысяча килокалорий — на дополнительный.

Добровольский также рассказал, как составляется меню космонавтов. Ежедневно космонавты с МКС передают пожелания относительно питания. Еженедельно специалисты проводят совещания и дорабатывают рацион, исходя их пожеланий экипажа. Новые продукты могут доставить на станцию грузовиком «Прогресс» или новым экипажем на корабле «Союз». Таким образом, космонавты едят каши, различные супы, на второе — свинину, говядину, птицу или рыбу. Из овощей и фруктов: лимоны, яблоки, грейпфруты, помидоры и чеснок.

Из сладкого космонавтам доставляют шоколад, конфеты, фруктовые палочки и творог с ягодами или орехами. При этом, по словам Добровольского, российские мужские экипажи часто просят доставить на станцию такие острые закуски и соусы, как аджика, горчица и хрен. Также в рацион россиян включена черная икра.