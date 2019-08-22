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Шокированные дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»

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Шокированные дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»

Вашингтон, 22 августа. Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам гигантского парохода «Титаник», зафиксировали «ужасающие» повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и ржавчины. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном фирмой Atlantic Productions.

Отмечается, что экспедиция, в состав которой были включены научные сотрудники, историки и дайверы, стала первым за неполных 15 лет исследованием «Титаника» при участии человека.

В течение недели было совершено пять погружений к обломкам корабля, во время которых были сделаны фотографии в формате 4К, а также создана подробнейшая 3D-модель парохода.

«Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами», — рассказал шокированный эксперт по истории британского корабля Парк Стивенсон.

По его словам, в будущем корабль будет разрушаться еще сильнее, пишет «Ридус».

Напомним, британский пароход «Титаник», считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером на планете, 14 апреля 1912 года врезался в айсберг во время рейса в Нью-Йорк и потерпел крушение. Корабль затонул через 2 часа 40 минут. Жертвами трагедии стало почти 1,5 тысячи человек. Эта новость шокировала весь мир.

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