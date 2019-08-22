Глава немецкой делегации уверен, что Крым останется российским

Севастополь, 22 августа. Председатель прибывшей в Крым немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что не сомневается в принадлежности Крыма — полуостров российский. По его словам, отрицающие этот факт немцы просто хотят понравиться американцам.

Представители общественной организации Druschba Global прилетели с ознакомительным визитом в Крым.

«Все немцы знают, что Крым — это Россия и останется частью России… Так оно и должно быть. То, что наши политики говорят обратное, продиктовано желанием понравиться американцам», — объяснил он.

Немецкий политик указал на то, что признание российского полуострова на международной арене будет зависеть от изменений в глобальной политике, передает РИА Новости.

При этом Нессениус затруднился ответить, когда случится признание российского полуострова, но не исключил, что это может произойти через полгода.

«Может быть, через полгода, а может и через десять лет», — сказал глава делегации.

Ранее побывавший в Крыму швейцарский журналист Кристиан Мюллер заявил, что общественное мнение на Западе медленно, но уверенно начинает свыкаться с мыслью о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщал Infox.ru.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Как подчеркивал российский лидер Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».