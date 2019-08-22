Буэнос-Айрес, 22 августа. Кирилл Паршаков, которого дисквалифицировали на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе за ссору с партнершей, супругой Анной Гудыной, объяснил причину случившегося.

Ранее со слов директор оркестра Solo Tango Ирины Перетятко стало известно, что одних из претендентов на победу на чемпионате мира по аргентинскому танго — россиян Кирилла Паршакова и Анну Гудыно — лишили возможности выступать на соревнованиях. Это произошло из-за слишком бурного выражения эмоций за кулисами.

Как писало издание Clarin, танцор якобы ударил партнершу после выступления и был дисквалифицирован. Российский танцор объяснил ссору с партнершей на чемпионате мира по танго. Паршаков написал в Facebook, что понимает организаторов состязания, которые «трепетно относятся к своему культурному событию». Он объяснил, что поругался с супругой из-за того, что не все получилось так, как планировалось. Он выразил сожаление в связи с тем, что «некоторые люди из организаторов и неправильно восприняли эмоции». Он также добавил, что в связи с рождением ребенка у пары не было возможности приезжать в Буэнос-Айрес и участвовать в чемпионате мира три года, а номер уже пришлось дорабатывать в Аргентине.

«Это были тренировки каждый день до трех часов ночи, конечно же, нервы, срывы и слезы, что многое не получается так, как хотелось бы», — написал он.

В марте 2019 года российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали на Чемпионате мира в Японии в танцах на льду. В общей сумме после произвольного танца они набрали 211,76 балла.

Первое место занял французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. На соревнованиях в Японии они установили сразу два новых мировых рекорда, получив за произвольный танец 134,23 балла и 222,65 балла в сумме.

Бронзовую медаль получили американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (210,4 балла). Россияне Александра Степанова и Иван Букин, вышедшие в тройку лидеров после ритм-танца, оказались на четвертом месте (208,53 балла).

В японской Сайтаме завершился Чемпионат мира по фигурному катанию. Также медали разыграли одиночницы. Чемпионкой мира стала россиянка Алина Загитова. Представляющая РФ Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль. Она рассказала журналистам, почему решила отказаться от мяса и молока.