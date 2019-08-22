Приставы нашли полумиллионный долг у Мамаева

Москва, 22 августа. У полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, отбывающего в настоящее время наказание в колонии, нашли огромный долг за неуплату налогов.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 30-летнему футболисту придется заплатить более 434 тысяч рублей после того, как он выйдет на свободу, пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что Черемушкинский суд вынес решение о взыскании с хавбека «недоимки по налогам на имущество, а также транспортный налог» еще в прошлом году. Все это время футболист не платил налоги, передает телеканал «360».

Ранее Мамаев порассуждал о шансах вернуться в профессиональный футбол после освобождения из колонии. Он отметил, что держит себя в форме и без проблем может вернуться в большой спорт, сообщала «Газета Кемерова».

Как передавал НСН, жена отбывающего наказание в белгородской колонии футболиста Алана Мамаева выставила на продажу его автомобиль Mercedes AMG G63. Объявление о продаже «немца» Алана разместила в социальных сетях. Она опубликовала снимок машины и оставила подпись «продается».

Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин находятся в колонии с 4 июля. Футболисты, младший брат Кокорина и их общий приятель осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Учитывая время, проведенное игроками в следственном изоляторе, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, Кокорин — в начале декабря текущего года.