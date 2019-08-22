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Сын Галкина научил отца прятаться от папарацци

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Сын Галкина научил отца прятаться от папарацци

Рига, 22 августа. Сын российского шоумена Максима Галкина и примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Гарри рассказал отцу, как надо прятаться от назойливых папарацци.

Видео с «лайфхаком от Гарри» Галкин, который со всей семьей сейчас отдыхает на Рижском взморье в Латвии, выложил в своем аккаунте в Instagram, действие ролика происходит на одном из пляжей.

Шоумен в начале видеозаписи спрашивает у своего сына, чем он занимается. Гарри отвечает, что копает в песке яму, уточняя, комментируя еще один вопрос папы, что яма должна быть глубокой.

Максим, удивившись, спросил наследника, с какой целью он занимается таким времяпрепровождением, для чего нужна такая большая яма в песке на пляже.

«Чтобы ты прятался от папарацци. Чтобы тебя не снимали. Запрыгнул в яму и тебя не видно. И папарацци тебя не заметят и не будут фоткать», — ответил Гарри Галкин своему отцу.

После этого в кадре появляется Лиза Галкина. 

«Папа, а давай мы будем строить с тобой мой город. Будем делать яму, будем делать тоннели, будем делать дома», — предложила Максиму свой план действий дочка.

Сын Галкина научил отца прятаться от папарацци

Как напоминает «Газета.ru», на днях Алла Пугачева показала фото со счастливым мужем Максимом Галкиным, с которым они отдыхают в латвийской Юрмале. После отпуска семья Пугачевой-Галкина вернется на виллу в деревню Грязь, которая находится в Московской области. Здесь юморист несколько лет назад построил большой дом в виде замка.

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Источник: Instagram
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