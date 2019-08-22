Робот Федор отправился на Международную космическую станцию (МКС). События дня. ФАН-ТВ

С космодрома Байконур успешно стартовал корабль «Союз МС-14». В этот раз на его борту оказался необычный пассажир — Skybot F-850 или, как его называют в Роскосмосе, робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research). «Союз» доставит на МКС продовольствие, медикаменты и оборудование для экспериментов. Один из них связан как раз с «Федором» — космонавты протестируют его в особо опасных для человека условиях на борту корабля и в открытом космосе. Сейчас ракета-носитель успешно вывела космолет на орбиту, его стыковка к МКС запланирована на 24 августа.

Путин в Хельсинки

Широкий круг тем геополитики, торговли и экологии обсудили президенты России и Финляндии. Накануне Владимир Путин прибыл в Хельсинки на встречу с коллегой Саули Ниинисте. Большое внимание стороны уделили охране природы. Ради обмена опытом в этой сфере Финляндию посетят власти порядка 30 российских регионов уже в следующем месяце. Владимир Путин также сделал акцент на торговле и высоко оценил нынешний уровень отношений стран, в том числе деловых:

«Взаимодействие идёт и на высшем уровне, и по линии правительств, соответствующих министерств, ведомств, регионов, между общественными организациями. Мы говорили сегодня и о торгово-инвестиционном сотрудничестве. Напомню, что встречные капиталовложения превысили семь миллиардов долларов, а деловые контакты с российскими компаниями поддерживают более семи тысяч финских предприятий», — Владимир Путин, президент России

Он поблагодарил финских партнеров за содействие по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). И, конечно, лидеры стран не обошли вниманием мировую безопасность, выразив сожаление, что прежние «оружейные» соглашения больше не действуют. Но все-таки серьезная повестка дня обернулась и другими интересными мероприятиями. Ниинисте пригласил Путина в крепость Свеаборг, где угостил коллегу финской озерной рыбой, супом из топинамбура и свежими ягодами. Президенты отметили, что уровень туризма и культурных отношений стран неизменно растет.