Робот «Федор» сказал перед полетом «Поехали!»

Москва, 22 августа. Робот «Федор», который отправился в космос с космодрома «Байконур», сказал перед стартом «Поехали!», процитировав первого космонавта Юрия Гагарина. Трансляция состоявшегося 22 августа запуска размещена на сайте Роскосмоса.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14» успешно стартовала с 31-й площадки «Байконура» в 06.38 по московскому времени.

«Готов. Поехали. Поехали!» — сказал робот «Федор» в тот момент, когда ракета-носитель оторвалась от стартового ствола.

Находясь в пути к орбите, «Федор» передал на Землю часть телеметрических данных. Например, он доложил об отделении второй ступени. В честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается в нашей стране 22 августа, робот «Федор» оправился в космос с триколором и в специальных варежках, сообщает «Царьград».

Напомним, корабль с роботом на борту направляется к Международной космической станции. Полет проходит по двухсуточной схеме. Стыковка «Союза МС-14» с МКС запланирована на 08.30 по московскому времени 24 августа, сообщает НСН.

«Федор» пробудет на космической станции 17 суток. 6 сентября корабль с роботом на борту должен в автоматическом режиме отстыковаться от МКС и начать возвращение на Землю. Планируется, что «Федор» приземлится на «Байконуре» 7 сентября в 00.35 по московскому времени, передает телеканал «360».