Меган Маркл и принц Гарри наняли для сына Арчи третью няню

Лондон, 22 августа. Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл наняли для сына Арчи третью за последние три месяца няню. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Причиной частой смены кадров в СМИ называют ненадлежащее исполнение обязанностей занимавшими почетную должность до этого нянями. Первую работницу уволили за непрофессионализм. Во втором случае причиной увольнения стали ограниченные временные возможности. Женщина работала только ночью.

Новой няней королевская чета очень довольна. В семье называют работницу «подарком судьбы». В СМИ отмечают, что принц Гарри, Меган Маркл с сыном и няней летели вместе на частном самолете. В ходе полета у пары сложилось очень приятное впечатление о новой работнице.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы в шотландской резиденции. Свекровь потребовала от супруги принца Гарри соблюдать дресс-код.

По словам знакомого с ситуацией источника, во время визита в замок Балморал Маркл придется отказаться от джинсов и туфель на танкетке.

«Королева не жалует деним, поэтому рваные джинсы а-ля американский тинейджер придется оставить в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всеми фибрами души», — подчеркнул инсайдер.

Маркл неоднократно появлялась на публике в джинсах. В таком виде, в джинсах с дыркой, герцогиня посетила турнир в Уимблдоне. Источник отметил, что для визита в Шотландию супруге принца Гарри придется «выкопать» в гардеробе зеленую хлопчатобумажную куртку из вощеной ткани английской фирмы J Barbour&Sons, ботинки Muck и походную обувь. Кроме того, источник отметил, что Маркл сможет носить в Балморале вещи шотландских дизайнеров, а для визита в церковь выбрать приличные наряды.