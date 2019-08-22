Волочкова пришла на презентацию книги в нижнем белье и фате

Москва, 22 августа. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова, известная своими шпагатами, появилась на презентации своей книги «Плата за успех» в прозрачном белом платье с кружевами, под которым было видно нижнее белье. Для головного убора светская львица выбрала фату.

Такой провокационный наряд танцовщица объяснила тем, что поклонники ждут ее свадьбы, приписывая романы с разными мужчинами. Сама Волочкова в подписи к видео не исключила, что у нее с возлюбленным будет свадебная церемония.

«Не исключаю, что у нас с любимым будет свадьба. Когда это будет, и кто мой избранник — это я расскажу только накануне свадьбы», — передает KP.ru слова экс-балерины.

Кроме того, скандальная танцовщица указала на то, что фата у нее на голове является частью образа героини из постановки «Балерина в зазеркалье цирка».

Неоднократно становясь объектом нападок пользователей Сети, артистка закрыла доступ для комментирования в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Волочкова рассказала, что быть в оптимальной физической форме ей помогают не диеты, а постоянная активность и работа «над своим телом». Кроме того, по ее словам, она практически ничего не ест, сообщало издание «Утро.ру».

Как писали ранее «Дни.ру», поп-певица Светлана Лобода опубликовала фото в социальной сети Instagram, на котором она запечатлена сидящей на шпагате. Фолловерам снимок понравился, они отметили, что этот художественный элемент у нее получается лучше, чем у «звезды шпагатов» Волочковой.