Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Пушков заявил, что G7 без России и Китая неинтересна миру

33
0 Оставить комментарий

Пушков заявил, что G7 без России и Китая неинтересна миру

Москва, 22 августа. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия возвращения России в «большую восьмерку», выставленные лидерами Франции и Германии.

Размышлениями на тему председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации поделился в сервисе микроблогов Twitter.

«Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению», — отметил член верхней палаты российского парламента.

«Если «семерка» хочет остаться в своем нынешнем составе — без России и Китая, вызывая все меньше интереса в мире, то это ее выбор», — уточнил свою позицию российский сенатор.

«Но ей следует понять: выставление условий России — плохая политика», — резюмировал Алексей Пушков.

Напомним, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7, а также высказался за возобновление работы группы в прежнем формате G8.

Однако, по словам Макрона, возвращение Москвы в «большую восьмерку» надо увязать с разрешением кризиса на Украине. С такой точкой зрения согласилась и председатель правительства Германии Ангела Меркель.

Пушков заявил, что G7 без России и Китая неинтересна миру

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не исключил возобновление работы G8, уточнив, что Москва считает полезными любые контакты со странами «большой семерки», передает «Газета.ru».

infox - new
Источник: Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров