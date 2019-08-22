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Празднование Дня флага России началось в Якутии

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Празднование Дня флага России началось в Якутии

Якутск, 22 августа. Празднование Дня государственного флага РФ началось в Якутии с поднятия флага на смотровой площадке горы Чочур-Муран. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Одновременно флаги подняты во всех населенных пунктах республики», — цитирует правительство Якутии ТАСС.

Вечером на телебашне Якутска включат художественную иллюминацию в цветах российского флага.

На главной площади региональной столицы проходят торжественные мероприятия, состоялся флешмоб #МойФлаг, в котором участвовал председатель правительства республики Владимир Солодов.

Одно из самых масштабных празднований сегодня пройдет в Москве, сообщила Газета.ru. В столице состоятся музыкальные вечера, соревнования, мастер-классы и квесты. Мероприятия будут проходить на центральных улицах города и в микрорайонах Москвы. Главной площадкой праздника станет проспект Академика Сахарова.

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Источник: ТАСС
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