Глава Пентагона рассказал о целях новой ракеты, запрещенной ДРСМД

Вашингтон, 22 августа. Руководитель Пентагона Марк Эспер рассказал, с какой целью Соединенные Штаты Америки испытали запрещенную ДРСМД новую ракету.

Напомним, что на днях в американском военном ведомстве заявили, что провели испытания крылатой ракеты, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Позднее РИА Новости сообщило, что Пентагон провел испытания модификация ракеты Tomahawk, которая предназначена для поражения наземных целей. При этом при испытании использовалась пусковая установка Mk-41.

Марк Эспер, комментируя проведенные маневры, рассказал, против кого, прежде всего, будет нацелена новая крылатая ракета.

«Мы должны обеспечить, чтобы по мере надобности у нас был потенциал для сдерживания плохого поведения Китая, чтобы у нас была возможность нанести удар по ним со средней дальности», — пояснил министр обороны США.

«Китай — приоритет номер один для нашего министерства… Думаю, что в долгосрочной перспективе Китай более крупный вызов, учитывая его экономическую мощь, политический вес и амбиции», — констатировал Эспер.

Добавим, что сегодня в Нью-Йорке по инициативе России и Китая состоится заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для обсуждения планов США по разработке и размещению новых ракет средней дальности.

Предполагается, что с докладом перед членами Совбеза выступит заместитель руководителя ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, передает «Газета.ru».