Историк объяснил «демонизацию» пакта о ненападении в странах Прибалтики

Москва, 22 августа. Начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров объяснил, почему пакт о ненападении 1939 года между СССР и Германией демонизируется в странах Прибалтики.

По мнению историка, этим занимается часть политических элит в Литве, Латвии и Эстонии, которая позиционирует себя наследниками коллаборационистов периода Второй мировой войны. Без пакта Молотова-Риббентропа невозможно обосновать концепцию оккупации. А именно на ней выстраивается постсоветская государственность этих стран, считает Никифоров.

Эксперт отметил, что концепция «оккупации» силами СССР в 1990-е годы использовалась в государствах Прибалтики для лишения экономических прав, в том числе исключения из участия в приватизации, части населения.

Никифоров подчеркнул, что в первой половине прошлого века в этих странах сложились авторитарные режимы.

«Но в прибалтийских государствах в конце 1930-х годов по сути были авторитарные режимы – людям в течение многих лет вообще не давали выбирать никаких депутатов», — цитирует историка РИА Новости.

Властные элиты этих стран планировали стать протекторатами Третьего рейха, если не войти в него.

Но выборы в парламенты государств Прибалтики в 1940 году показали, что за восстановление Российской империи и вхождение в состав СССР выступило большинство населения.

«Вот это демократический процесс и правдивая история, связанная с самоопределением большинства латышского, литовского и эстонского народа», — заявил историк.

Он также напомнил, что вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в СССР было связано с приобретением государствами новых территорий.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Доме Российского исторического общества представили сборник архивных документов, исходя из которых можно сделать вывод, что инициатором заключения пакта о ненападении была гитлеровская Германия.