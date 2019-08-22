Пилотируемый корабль с роботом «Федором» стартовал с космодрома «Байконур»

Байконур, 22 августа. Ракета носитель «Союз-2.1» с кораблем «Союз МС-14» стартовала с космодрома «Байконур». На борту корабля находится антропоморфный робот «Федор».

Пуск был осуществлен с 31-й стартовой площадки космодрома «Байконур» в 06.38 по московскому времени. На корабле нет экипажа, только робот «Федор» и грузы. Стыковка запланирована на 24 августа в 08.31.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1» использовалась только при пуске грузовых кораблей и космических аппаратов. Этот запуск является тестовым перед отправкой экипажей в 2020 году. Переход на «Союз-2.1» связан с прекращением использования ракет-носителей «Союз-ФГ», которые укомплектованы украинскими аналоговыми системами управления. На «Союзе-2.1» установлена отечественная цифровая система управления.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Skybot F-850 (позывной «Федора») будет отслеживать параметры, связанные с безопасностью полета, передавать телеметрию. Он проведет на орбите 17 дней и выступит в качестве искусственного космонавта.

Робота «Федора» создали специалисты компании «Андроидная техника» и Фонда перспективных исследований. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что отечественная разработка превосходит зарубежные аналоги в функциях, связанных с мелкой моторикой и манипулирования объектами. Кроме того, «Федор» стал первым роботом, который может сесть на шпагат.

Как сообщает «Газета.ru», специалисты добавили роботу голосовой помощник. Он может обмениваться голосовыми данными с членами экипажа.