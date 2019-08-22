Дагестанский историк ответил главе Чечни на вопросы об имаме Шамиле

Грозный, 22 августа. Председатель Дагестанского историко-географического общества Зураб Гаджиев прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.

В передаче «Параграф 0,5» на YouTube Гаджиев объяснил, почему имам Шамиль уехал в Калугу, а не остался в Дагестане или Чечне. Ранее Кадыров заявил, что спросил бы у него об этом.

«[Шамиля] как главу государства под сильным конвоем направили сначала в Харьков, потом в Москву, потом в Питер, где император, обещавший отпустить его с семьей в Мекку, определил ему местом проживания Калугу», — заявил Гаджиев.

Историк подчеркнул, что Чечня получила статус республики в 1936 году, а автономная область была образована в 1922 году. Гаджиев отметил, что предводитель кавказских горцев находился в Чечне из-за того, что на этой территории были ожесточенные боевые действия.

Напомним, Рамзан Кадыров в интервью изданию «Чечня Сегодня» заявил, что имам Шамиль своей деятельностью в 19 веке способствовал сокращению численности чеченцев. В поддержку имама Шамиля высказались глава Махачкалы Салман Дадаев и спортсмен Хабиб Нурмагомедов, сообщает «Газета.ru».

Позже глава Чечни заявил, что его высказывание по поводу предводителя кавказских горцев исказили «шайтаны» и «кнопочные герои». Кадыров пояснил, что слова о сокращении численности чеченцев не являлись обвинениями в адрес жителей Дагестана, сообщает телеканал «360».

Имам Шамиль — предводитель горцев во время Кавказской войны (1817-1864) за независимость от царской России.