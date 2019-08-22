Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»

Москва, 22 августа. Российский композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте с ним из-за фестиваля «Новая волна».

В интервью «Аргументам и фактам» Крутой рассказал, что переговоры о возвращении конкурса в Юрмалу проходили с послом Латвии и мэром Риги. Композитор отметил, что Вайкуле запланировала провести в Риге фестиваль «Рандеву» на те же даты, в какие должна была пройти «Новая волна». Он подчеркнул, что тем самым она показала, что этот фестиваль в Риге не нужен.

«Если она считает, что это порядочно и прилично, бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живет по своей совести», — рассказал Крутой.

Продюссер подчеркнул, что не «катит на нее бочку», поскольку у него нет никаких вопросов к певице.

«Я к ней вообще никак не отношусь», — заявил композитор.

Напомним, конкурс «Новая волна» проходил с 2002 по 2014 год в Юрмале. В 2014 году латвийские власти запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям. Из-за этого организаторы приняли решение перенести конкурс в Сочи.

В интервью YouTube-каналу «А поговорить?» Вайкуле заявила, что Игорь Крутой злится на нее из-за того, что после ухода «Новой волны» в Юрмале появился фестиваль «Лайма Рандеву». По ее словам, руководство Юрмалы предложило ей основать новый фестиваль. Вайкуле подчеркнула, что является патриоткой города, а позицию Крутого она назвала «несправедливой».

Как сообщает «Газета.ru», ранее Вайкуле заявила, что не будет выступать в Крыму из-за латвийских законов. По ее словам, якобы европейцам «это запрещено». Певица заявила, что существует закон, который запрещает гражданам Латвии посещать Крым.

Как сообщает телеканал «360», сенатор Алексей Пушков назвал слова певицы о запрете на поездки в Крым выдумкой.