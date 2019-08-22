«Нафтогаз» рекомендовал украинцам запасаться газом на зиму

Киев, 22 августа. Компания «Нафтогаз» предложила гражданам Украины в преддверии зимы начать запасаться газом.

С заявлением на тему выступил руководитель предприятия Андрей Коболев, разместив соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети Facebook – специально для этого была запущена акция «Газовый запас».

«Мы запускаем продукт «Газовый запас», воспользоваться которым сможет каждый житель Украины. Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене, а использовать его зимой», — пояснил глава «Нафтогаза».

Бизнесмен напомнил, что уже с Нового года украинское государство взяло на себя обязательства обеспечить на голубое топливо рыночные цены. Проще говоря – цена на газ станет еще больше.

«Предложение в рамках акции «Газовый запас» будет действовать до 25 сентября, при этом на одну семью можно купить до 25 тысяч кубометров газа по фиксированной «летней» цене», — констатировал Андрей Коболев.

Напомним, что украинская сторона прекратила закупать газ напрямую у России почти четыре года назад – в ноябре 2015-го, при этом начав поставки более дорогого топлива из Европы.

Кроме прочего в конце этого года заканчивается контракт и на транзит газа из России через территорию Украины для европейских потребителей. При этом стороны до сих пор не подписали соглашения.

Как передает «Газета.ru», Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит голубого топлива через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.