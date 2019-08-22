Глава Пентагона предложил включить «все новое оружие России» в СНВ-3

Вашингтон, 22 августа. Глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) «все новое оружие России», если он будет продлен. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Ясно, что они (Россия) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США. Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия. Сейчас Россия, вероятно, имеет крылатые ракеты, подпадавшие под ДРСМД, с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы. Это плохо», — заявил Эспер.

Глава Пентагона не сообщил, каким образом в один договор могут быть объединены подпадавшие под ДРСМД и СНВ-3 ракеты.

Ранее в США заявили об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая подпадала под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Испытания прошли через две недели после того, как Соединенные Штаты вышли из соглашения, сообщила Газета.ru.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что при испытаниях применялась пусковая установка Mk-41. Министр напомнил, что на протяжении многих лет Москва указывала на пригодность платформы для пуска боевых ударных крылатых ракет, что противоречит условиям ДРСМД.

«Позавчера именно из этой установки было испытано изделие, которое подпадает под запреты ДРСМД, а установка эта развернута в Румынии уже не первый год», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что Россия предложила США принять конкретные шаги для продления СНВ-3, однако от Вашингтона пока не поступил ответ. Глава МИД обратил внимание на то, что в сфере контроля над вооружениями осталось не так много договоренностей, поэтому их следует ценить.