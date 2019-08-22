Виктор Ан продает за 12 млн подаренную после Олимпиады в Сочи квартиру

Санкт-Петербург, 22 августа. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, триумфально выступивший на сочинской Олимпиаде, продает квартиру в Северной столице за 12 млн рублей.

Трехкомнатную квартиру на 11 этаже элитного дома в ЖК «Александр Невский», который расположен на проспект Обуховской обороны в Петербурге, Ану подарила группа компаний «Росстройинвест».

Известно, что спортсмен не жил в этой квартире, а год назад выставил ее для сдачи в аренду через агентство М16, которое принадлежит экс-голкиперу сборной России Вячеславу Малофееву. Проживать в этой квартире можно было за 50 тысяч в месяц.

В объявлении сообщается, что в спальне есть небольшая гардеробная, также квартира оборудована двумя лоджиями, на кухне установлена встроенная техника, есть три санузла.

«Рядом река Нева и живописный вид: есть где прогуляться и подышать свежим воздухом. Прямая продажа. Один собственник более пяти лет», — гласит текст объявления.

Напомним, в 2018 году спортсмен решил завершить карьеру. Ан отказался работать в Федерации конькобежного спорта в России в качестве тренера. Однако в 2019 года он передумал и заявил, что вновь вернется в спорт.

Как сообщает «Газета.ru», Ан планирует готовиться к Олимпийским играм 2023 года. Спортсмен подал заявку на участие в открытом международном Кубке СКР, чтобы попытаться пройти отбор в сборную.