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При пожаре в жилом доме в Саратове погибли две женщины

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При пожаре в жилом доме в Саратове погибли две женщины

Саратов, 22 августа. Во время пожара в частично расселенном жилом доме в Саратове погибли две женщины.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, трагедия произошла в двухэтажном строении, расположенном на улице Вольской, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около часу ночи по московскому времени.

В настоящее время пожар ликвидирован, на месте ЧП работали около 80 человек, а также 23 единицы техники. Сообщается о двух погибших женщинах, еще одна с травмами доставлена в больницу.

Специалисты выясняют, что стала причиной возгорания, передает «Газета.ru».

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Источник: ТАСС
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