Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет

Нью-Йорк, 22 августа. Американский режиссер Квентин Тарантино впервые в свои 56 лет станет отцом. Об этом со ссылкой на заявление супружеской пары сообщает журнал People.

«Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить о том, что они ожидают ребенка», — цитирует заявление четы издание.

Каких-либо подробностей журнал не сообщает.

Квентин Тарантино в прошлом году женился на 35-летней певице и модели из Израиля Даниэле Пик. Пара познакомилась в 2009 году, когда Тарантино прибыл в Израиль представлять свою картину «Бесславные ублюдки» (Inglourious Basterds).

Помолвку пара отпраздновала в 2017 году в Нью-Йорке. Среди гостей вечеринки СМИ отметили актрис Уму Турман и Дайану Крюгер, актеров Брюса Уиллиса и Самюэля Л. Джексона, а также скандально известного продюсера Харви Вайнштейна.

Тарантино заявлял, что, выбирая между семьей и работой, отдал предпочтение кинематографу. Брак с Пик стал для 56-летнего режиссера первым.

Он рассказал, что долго не женился, так как ждал идеальную женщину, сообщила Газета.ru.

«Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину», — отметал режиссер.

Ранее Тарантино назвал Тимура Бекмамбетова любимым российским режиссером. Об этом режиссер рассказал во время визита в Москву для презентации своей девятой картины «Однажды в Голливуде».

Тарантино признался, что Бекмамбетов — это единственный нынешний российский постановщик, которого он может назвать. Режиссер отметил, что обожает картину «Ночной дозор».