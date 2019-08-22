Украинский журналист призвал Киев готовиться к «объявлению войны» России

Киев, 22 августа. Украине необходимо предпринять меры по разрыву отношений с Россией и быть готовой к «объявлению войны». Об этом заявил главред украинского портала «Цензор.нет», заблокированного в России, Юрий Бутусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Обозреватель».

По его словам, многие объекты украинской инфраструктуры зависят от поставок товаров из России. В частности, поставки угля на Украине по-прежнему замкнуты на Россию. Бутусов подчеркнул, что если разорвать отношения в настоящий момент, то это будет означать «паралич» Украины.

Ранее украинский политолог Владимир Грановский заявил, что между Россией и Украиной нет никакой войны. Политолог подчеркнул, что страны развивают торгово-экономические отношения, границы между ними открыты. По его словам, разговоры «о войне с Россией» говорятся специально для того, чтобы нагнетать обстановку.

«Никакой войны с Россией у нас нет, потому что мы не воюем. У нас даже рост есть торговли с Россией, все нефтепродукты мы покупаем русские. То есть у нас идет нормальная торговля с Россией»,— подчеркнул Грановский в эфире телеканала «НАШ».

Напомним, отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Тогда действующий президент Украины Виктор Янукович вынужден был покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. К власти пришла оппозиция, которая провела новые президентские выборы.

На юго-востоке Украины не признали результаты госпереворота и объявили о своей независимости. Так появились ДНР и ЛНР. В апреле 2014 года Киев ввел на территорию республик свои войска, в стране вспыхнула кровопролитная гражданская война. Конфликт не урегулирован до сих пор, сообщает «Газета.ru».

В Киеве заявляли, что Россия вмешивается в конфликт на юго-востоке страны. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта и не вмешивается в дела других стран.