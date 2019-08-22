Зеленский назвал условие возвращения России в G8

Киев, 22 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием возобновления членства России в G8 прекращение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма. Соответствующую запись он разместил в соцсети Facebook.

Кроме того, Зеленский предложил Москве освободить находящихся в российских СИЗО и тюрьмах украинских граждан. Президент Украины считает, что выполнение этих условий станет «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Сама Украина не является членом ни «большой восьмерки» (G8) ни «большой двадцатки» (G20).

Ранее президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит G7, который пройдет в Соединенных Штатах в 2020 году. Этот вопрос глава Белого дома может поднять на саммите G7 в Биаррице.

В то же время Макрон заявил, что без разрешения кризиса на Украине возвращение России в G8 было бы для G7 стратегической ошибкой. Против возвращения России в «восьмерку» на совместной пресс-конференции высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон, сообщила Газета.ru.

Президент России Владимир Путин, ранее говорил, что Москва считает полезными контакты со странами G7 и не исключил возобновления формата «Большой восьмерки».

Крым вошел в состав РФ по результатам прошедшего на полуострове в марте 2014 года референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Плебисцит крымские власти провели после того, как в феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот.

Киев продолжает считать Крым своей, временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.