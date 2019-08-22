Умер академик РАН Сергей Федотов

Москва, 22 августа. Академик Российской академии наук (РАН), сейсмолог и вулканолог Сергей Федотов умер на 89-м году жизни.

Сергей Александрович занимал пост директора Института вулканологии ДВО РАН с 1971 по 2004 годы говорится в сообщении. Коллектив института выразил соболезнования родным и близким ученого.

Сергей Федотов — автор более 320 научных печатных работ, а также четырех монографий. Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1979), орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» и орденом Почета. Похороны академика пройдут в Москве 23 августа.

Ранее в Москве скончался директор астрокосмического центра Физического института имени Лебедева, академик Николай Кардашев. Ему было 87 лет. Он является автором шкалы уровня развития цивилизаций.

Как сообщает телеканал «360», в США скончался биохимик Кэри Муллис, который всю жизнь изучал структуру и синтез белка. Он умер в своем доме 7 августа от сердечной и респираторной недостаточности.