Вашингтон, 22 августа. Пентагон назвал сроки появления гиперзвукового оружия в США, это произойдет в ближайшую пару лет. С соответствующим заявлением в интервью телеканалу Fox News в среду выступил министр обороны США Марк Эспер.

Журналист поинтересовался, насколько США близки к получению гиперзвукового оружия.

«Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно», — сообщил в ответ Эспер.

Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти также заявлял, что Вашингтон изучает возможности разработки ракет различных типов, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, речь, в том числе, идет о гиперзвуковом оружии.

Ранее Газета.ru сообщила, что США испытали запрещенную ДРСМД крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении. Испытания прошли спустя две недели после того, как перестал действовать договор. В России считают, что американская сторона давно готовилась к разрыву соглашения.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был заключен в 1987 году и перестал действовать 2 августа текущего года. Соединенные Штаты заявили об одностороннем выходе из соглашения в начале года. При этом Вашингтон обвинил в длительном нарушении ДРСМД Россию.

Москва отвергает все обвинения. Руководство России ранее неоднократно заявляло, что выполняет все условия ДРСМД. В ответ на действия американской стороны президент России Владимир Путин в начале июля подписал закон о приостановлении договора.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что к Вашингтону есть серьезные вопросы по выполнению договора. Министр назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД. Путин также говорил, что предложения российской стороны по разоружению «остаются на столе и двери открыты». Однако президент России потребовал от российских министров не инициировать переговоров по этой проблеме впредь.

Кроме того, Путин заявил, что Россия будет вынуждена начать полноформатную разработку соответствующих ракет в случае поступления достоверной информации о том, что к производству таких систем приступили США. По словам главы государства, Москва не будет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности в регионах, где не будет РСМД Соединенных Штатов.