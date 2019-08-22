Владелец польского ресторана назвал украинцев «недолюдьми»

Варшава, 22 августа. Ресторан в польском городе Гдыне отказался принимать на работу украинцев. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Владелец ресторана ищет шеф-повара. В объявление сказано, что «никакие украинцы или другие подобные» не рассматриваются. На объявление обратили внимание пользователи социальных сетей, которые написали предпринимателю, что его объявление — ксенофобское.

«Мы рады всем клиентам, однако недолюдям – нет», — написал в ответ владелец ресторана.

Адвокат мужчины заявил, что объявление выражает лишь мнение его составителя. По его словам, работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным заявлением.

На публикацию объявления обратили внимание в Центре мониторинга и ксенофобского поведения. Представители центра подали заявление о совершении преступления на почве ненависти и на национальной почве.

Ранее в Польше погиб 36-летний гражданин Украины Василий Чорней. Мужчина работал в столярном цеху, когда ему стало плохо. Он потерял сознание, после чего у него начались судороги. Владелица предприятия не стала вызывать врачей, поскольку украинец не было трудоустроен официально. Она поручила другому гражданину Украины вывезти мужчину в лес, где он скончался.

Позже тело Чорнея нашли случайные прохожие. Опознать его удалось благодаря размещенным фотографиям в социальных сетях. В настоящий момент владелицу предприятия и помогавшего ей украинца задержали, сообщает украинское издание «Факты».

Как сообщает телеканал «360», депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Украину покинули около 10 млн человек. Они находятся на заработках в Европе.