Лавров прокомментировал пост Макрона о единой Европе

Москва, 22 августа. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о единой Европе от Атлантики до Тихого океана. Мнением министр поделился на пресс-конференции по итогам встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.

По словам Лаврова, подобные заявления ранее делали в ФРГ и многих других странах Европы. Такая позиция отражает востребованность принятых почти 30 лет назад в рамках ОБСЕ договоренностей о необходимости создания общего европейского гуманитарного пространства и пространства безопасности, считает министр.

Лавров подчеркнул, что перспективы формирования этого «большого европейского дома» в силу «целого ряда субъективных факторов» становится более призрачными. Министр также сообщил о возрастающих рисках фрагментации такого пространства, которая будет грозить потерей позиций общей европейской цивилизации на глобальной арене.

«Ответственные политики, естественно, заинтересованы в том, чтобы не допустить такого развития событий, чтобы двигаться по пути выстраивания нашего общего экономического гуманитарного пространства и, конечно же, пространства в области безопасности», — заключил Лавров.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, после которой написал в Facebook пост о России на русском языке, сообщила Газета.ru. Французский лидер подчеркнул, что верит в простирающуюся от Лиссабона до Владивостока Европу и считает Россию «глубоко европейской страной».

Кроме того, Макрон отметил прогресс в политических и экономических вопросах и усилия в развитии франко-российских отношений. Президент Франции выразил уверенность, что получится разработать систему доверия и безопасности между Россией и ЕС.