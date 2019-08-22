Документальный фильм о Путине снимут в Британии

Москва, 22 августа. Британский Сhannel 4 снимет фильм о российском лидере Владимире Путине. Об этом 21 августа сообщил сайт телеканала.

Картина получила название: «Путин: история русского шпиона». Дата выхода в эфир фильма не называется. Исполнительный продюсер картины Джеймс Роган заявил, что создатели фильма хотят разобраться в том, как бывший «шпион» преобразил политику и как эти изменения повлияли на мир.

«Путин показал, что способен оставаться одним из самых значимых политиков XXI века», — заявил Роган.

Он подчеркнул, что для понимания того, что происходит в мире, «необходимо понимать Владимира Путина».

Журналисты Сhannel 4 назвали российского президента, возможно, «самым влиятельным лидером своего времени». Подчеркивается, что Путин поставил задачу «снова сделать Россию великой».

Авторы фильма планируют показать, как работа в КГБ и личный опыт Владимира Путина отразились на российской государственной политике. Картина расскажет о молодости российского лидера, а также о 20 годах его нахождения у власти в качестве премьера и президента РФ.

Напомним, в июне 2017 года состоялась премьера четырехсерийного фильма «Интервью с Путиным» оскароносного американского режиссера Оливера Стоуна, который в течение двух лет брал интервью у Владимира Путина. Стоун рассказал, что хотел показать миру истинное лицо России и ее лидера. Картина была показана в Германии, Италии, Франции, а также других странах. В России ее посмотрели сорок миллионов зрителей.