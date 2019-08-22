Проект основ госполитики освоения космоса рассмотрен администрацией президента РФ

Москва, 22 августа. Проект основ государственной политики в области освоения космоса был направлен в Администрацию президента и Совет безопасности РФ. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, документ был рассмотрен; сейчас его дорабатывает кабинет министров.

«Проект документа по основам государственной политики в области освоения космоса подготовлен и передан правительством РФ на рассмотрение в Администрацию президента России и Совет безопасности Российской Федерации. В настоящее время документ по результатам его рассмотрения дорабатывается в правительстве РФ», — заявили в Роскосмосе.

Еще в апреле секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что упомянутый документ должен быть подготовлен к 15 июля. Он напомнил, что данный документ подготовили еще в 2013 году, однако спустя столько лет он требует серьезных изменений и дополнений.

Кроме того, документ необходимо было переделать из-за смены международной обстановки – Россия больше не может рассчитывать на международное сотрудничество во многих вопросах – более того, из-за санкций она вынуждена действовать самостоятельно.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Роскосмос опубликовал первый снимок, который сделала новейшая российская космическая обсерватория «Спектр-РГ». На изображении запечатлен находящийся в 18,6 тысячи световых лет от Земли рентгеновский пульсар «Центавр Х-3» (Cen X-3). Когда обсерватория получила первый сигнал от космического источника, она находилась на расстоянии 1 млн 143 тыс. км от поверхности планеты.