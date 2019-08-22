ВСУ обстреляли территорию ЛНР из гранатомета

Луганск, 22 августа. Украинские военнослужащие обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Сегодня в 19.35 боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины … подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета район населенного пункта Нижнее Лозовое», — говорится в сообщении.

По словам Осадчего, Народная милиция придерживается договоренностей о вступившем в силу 21 июля перемирии и не поддается на провокации. В ЛНР призвали международные организации оказать на украинские вооруженные формирования давление с целью сохранения соглашения.

Ранее Газета.ru сообщила, что подразделения ВСУ обстреляли Нижнее Лозовое из вооружения БМП. Об инциденте стало известно 17 августа.

Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Поводом послужило заявление республик о независимости после произошедшего на Украине в феврале 2014 года госпереворота. По данным ООН, в результате конфликта погибли более 13 тысяч человек.