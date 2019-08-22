Волонтеры рассказали подробности поисков пропавшей в Нижегородской области девочки

Нижний Новгород, 22 августа. Волонтеры спасательных отрядов рассказали подробности спасения пятилетней девочки, которая пробыла трое суток в одиночестве в лесу Нижегородской области. Как сообщили Федеральному агентству новостей поисковики, спасти ребенка удалось благодаря слаженным действиям всех, кто принимал участие в поисках.

Владимир Кошкарев, возглавляющий подмосковный поисковый отряд «Надежда», рассказал что Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим детям направил на помощь коллегам четыре отряда: «Надежду», отряд из Рязани «Мещера», территориальное отделение из Липецка и отряд «Сокол». Сразу по прибытию на место было решено создать свой координационный штаб, поскольку, по словам Кошкарева, «порядка полутора суток творилась неразбериха».

«Необходимо было принять правильное решение по координации. Что и удалось сделать. Благодаря слаженным действиям нескольких отрядов удалось закрыть сложное направление. Мы достигли самого главного — четкой координации с правоохранительными структурами, Следственным комитетом, прокуратурой. И нам общими усилиями удалось это сделать», — подчеркнул глава отряда «Надежда».

Директор Национального центра Екатерина Мизулина также отмечает, что добиться результата удалось только благодаря координации общих усилий.

«Был создан единый штаб из представителей приехавших на место поиска пяти отрядов Национального центра и нижегородского отряда «Рысь». Все эти три дня они работали вместе и отрабатывали задачи, поставленные полицией. Именно такое взаимодействие и четкая координация и дали тот результат, в который мы все верили, и все ждали», — заявила Мизулина.

Волонтеры рассказали, как проходили поиски. Группы встретились на одном из квадратов, сверили навигаторы и выдвинулись в одну сторону, на север, где начали работать на отклик.

«Услышали неотчетливый детский голос, больше похожий на голос птицы. Мы стали прислушиваться, после чего сработали еще раз на отклик. Девочка дала о себе знать громким криком, что она здесь. После этого мы аккуратно, чтобы не напугать ее, начали заходить с разных сторон. Группа учебного центра «Ратник» Войск национальной гвардии школ №51 заходила с левой стороны, ребята из отряда «Рысь-3» города Арзамас заходили справа. Девочка была в кустах. Спасатели подошли к ней с двух сторон», — рассказал один из волонтеров.

Девочка стояла на месте, ожидая спасателей. Алексей, один из волонтеров, взял ее на руки и нес до самого конца пути к штабу. Группа работала сплоченно: пока Алексей нес девочку, остальные расчищали дорогу, чтобы был свободный выход на дорогу.

Спасение пропавшей пятилетней девочки в Нижегородской области © https://t.co/Go4YoC1Ma3 pic.twitter.com/3Ho0wqqRyg — Матвей Евграфов (@evgraphov_mp) August 21, 2019

Одна из волонтеров рассказала о мистическом моменте во время поисков.

«Когда группа шла по лесу, начали шалить компасы навигатора. Мы встретились двумя группами, остановились, чтобы обсудить, в какую сторону идти, в этот момент девочка и дала о себе знать», — рассказала она.

«Все мы, конечно надеялись и мы верили, и это чудо произошло», — подчеркивает Кошкарев.

Поисковики передали слова благодарности каждому добровольцу, участвовавшему в поисках. А также своим подписчикам, которые оказали неоценимую помощь: присылали деньги на бензин, батарейки, фонари, помогали продуктами.

«Вмести мы сделали большую работу. У нас ребенок живой найден», — резюмировал Кошкарев.

Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района днем 18 августа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В масштабных поисках девочки были задействованы около тысячи человек — сотрудники Следственного комитета, МВД, регионального МЧС, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт», «Рысь», «Волонтер».