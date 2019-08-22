Несколько рейсов из-за непогоды не смогли сесть в аэропорту Сочи

Сочи, 22 августа. Несколько самолетов не смогли зайти на посадку из-за раскинувшегося над городом грозового фронта и были отправлены в Краснодар, на запасной аэродром. Об этом сообщили в аэропорту Сочи.

«Есть такая ситуация: над городом грозовой фронт, многие рейсы отправляют на запасной аэродром в Краснодар. Ситуация случилась вечером, несколько самолетов не смогли сесть», — цитирует собеседницу ТАСС.

По данным онлайн-табло местного аэропорта, после 22.30 задержано прибытие девяти рейсов. Причиной скольких задержек стала гроза, не уточняется. В пресс-службе аэропорта отметили, что из-за грозовой активности возможны «незначительные задержки» в ночное время.

Ранее Газета.ru сообщила, что авиарейс из Минеральных Вод в Москву задержали по причине вероятного попадания в двигатель птицы.