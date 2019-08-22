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Самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе в Калифорнии

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Самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе в Калифорнии

Сан-Франциско, 22 августа. Полиция штата Калифорния сообщила, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта в городе Оровилль сгорел самолет марки Cessna Citation. Причины инцидента пока не установлены.

Как сообщает Федеральное управление гражданской авиации, небольшой самолет прервал взлет по неизвестной причине, а затем загорелся. Находившимся внутри десяти пассажирам и членам экипажа удалось эвакуироваться.

Пресс-служба местной полиции опубликовала в своем Twitter фотографии тушения пожара. На них хорошо видно, что в результате инцидента самолет сгорел почти полностью, пишет газета «Известия».

Напомним, что в начале июня в Калифорнии самолет упал на летное поле недалеко от диспетчерской вышки. Никто из пассажиров не пострадал, они самостоятельно выбрались из воздушной машины. Представители пожарной охраны не смогли назвать точное количество людей на борту.

 

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Источник: РИА Новости
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