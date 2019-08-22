Стало известно меню ужина Путина и Ниинисте в Хельсинки

Хельсинки, 22 августа. Озерную рыбу, утку и свежие ягоды ели президент РФ Владимир Путин и его финский коллега Саули Ниинисте во время ужина в ресторане Walhalla.

«Блюда включали: финскую озерную рыбу, суп из топинамбура и утиную грудку под соусом из лисичек», — отметили в канцелярии финского президента.

На десерт главы государства ели привезенные из летней резиденции Ниинисте Култаранта свежие ягоды и щербет из дикой малины — княженика.

Президенты России и Финляндии ужинали в построенном в 1952 году ресторане Walhalla. Заведение получило название в честь готовившего в 1780-х годах заговор против короля Швеции Густава III секретного общества Вальхалла.

Ранее Газета.ru сообщила, что после переговоров в президентском дворце президенты России и Финляндии на яхте Ниинисте оправились ужинать на остров Суоменлинна.