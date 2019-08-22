Премьер Дании не будет вступать в перепалку с Трампом из-за Гренландии

Копенгаген, 22 августа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не намерена вступать в словесную перепалку с американским президентом Дональдом Трампом в связи с отменой его визита в эту скандинавскую страну. Об этом она заявила в интервью телеканалу.

Фредериксен еще раз озвучила позицию Дании относительно предложения Трампа продать Соединенным Штатам Гренландию. Она напомнила, что остров не продается. Ранее Трамп дал понять, что отмена его визита в Данию этой осенью вызвана позицией Копенгагена в отношении предложенной сделки.

«Я не собираюсь вступать в словесную войну. Даже с президентом США. [Глава правительства Гренландии] Ким Кильсен очень ясно это выразил: Гренландия не продается. И я полностью это поддерживаю», — отметила она.

При этом Фредериксен напомнила, что Соединенные Штаты по-прежнему остаются важным союзником Дании, а решение Трампа отказаться от визита – не повлияет на двусторонние отношения, пишет газета «Известия».

Датский премьер добавила, что не считает, что ей следовало быть «более мягкой», когда она отклонила предложение Трампа приобрести Гренландию. По ее словам, Дания и США нужны другу, особенно в то время, когда «проблемы вокруг Арктики растут». Она охарактеризовала отношения между обеими странами, как «близкие союзники» и «хорошие друзья».

Напомним, в середине августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность приобретения Гренландии. Отмечается, что его идея уже обсуждалась с советниками. Как стало известно, они сочли идею американского президента «экономически целесообразной».