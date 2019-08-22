Киев опасается «похорон» антироссийских санкций после встречи Путина с Макроном

Киев, 22 августа. Украинский дипломат Роман Безсмертный назвал «похоронной процессией» по антироссийским санкциям встречу президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В эфире телеканала «UA: Первый» Безсмертный выразил недовольство позитивным характером прошедших переговоров президентов. Дипломат обратил внимание на темы беседы и отметил рост товарооборота между странами.

Особенно задело дипломата то, что Макрон при обсуждении Донбасса использовал словосочетание «украинский кризис», а не «война». По мнению Безсмертного, слова президента Франции стали «похоронами» экономических санкций против России.

«У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций», — заявил он.

Путин встретился с Макроном в понедельник в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Среди прочего лидеры стран обсудили ситуацию на Украине и вопрос возвращения России в G7. Переговоры двух президентов продолжались более двух с половиной часов. Никаких официальных заявлений для прессы по итогам встречи не планировалось. Макрон отметил, что «очень рад возможности побеседовать» с Путиным.

После переговоров глава Елисейского дворца опубликовал в Facebook сообщение на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Парижем и Москвой, передавал RT. По словам Макрона, Россия и Франция смогли добиться прогресса по многим политическим и экономическим аспектам.

Пост на русском языке вызвал разочарование у многих украинских политиков. В частности, экс-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что лидеры Евросоюза «мимикрируют под Путина», а также предположила, что уже к Новому году с России снимут санкции. А депутат Верховной рады Владимир Арьев высказал мнение, что «текущая европейская политика по отношению к РФ приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона».