Сирия новости 22 августа 07.00: двое детей подорвались на мине в провинции Дейр-эз-Зор, коалиция США захватила двух мирных жителей на востоке Ракки

Сирия, 22 августа. Двое детей подорвались на мине в провинции Дейр-эз-Зор, международная коалиция во главе с США захватила в плен двух мирных жителей в деревне Аль-Мания на востоке Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): отправила конвой боевиков в Идлиб через КПП Дарат-Изза, однако боевики не выдвинулись на передовую.

Международная коалиция США: блокировала деревню Аль-Мания на востоке Ракки. Военные убили несколько человек и захватили в плен двух мирных жителей.

«Исламское государство»1: опубликовало инфографику со статистикой террористических нападений на востоке страны, в провинции Хасака и в зоне контроля проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии»( SDF).

Провинция Дейр-эз-Зор

Двое детей получили ранения при подрыве на мине в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает сирийское агентство SANA, два мальчика 10 и 11 лет подорвались на мине в районе населенного пункта Ас-Сувайя в районе Абу-Кемаля. Пострадавшие дети были доставлены в госпиталь, им оказана необходимая помощь.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Step News, связанное с боевиками сирийской «умеренной оппозиции» сообщило, что полевые командиры Сирийской свободной армии (ССА) не отправили подкрепление из Африна на помощь боевикам «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, несмотря на громкие заявления. Оно так и не появилось и не приняло участия в боевых действиях в Идлибе и Хаме. Отмечается, что главари ССА обещали послать подкрепления в Идлиб после настоятельных требований активистов в соцсетях «стабилизировать свой патриотизм».

По данным военных источников, конвой «с сотнями боевиков» был отправлен в Идлиб через КПП в Дарат-Изза, контролируемый боевиками «Тахрир аш-Шам». Боевики ССА были дислоцированы на западе Алеппо, далеко от фронта.

Местные жители подтверждают, что ССА так и не выдвинулась на передовую. Вместо этого полевые командиры протурецкой «Национальной армии» и коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» ведут бесконечные совещания на тему «как спасти Идлиб». Впрочем, представитель ССА майор Юсуф Хаммуд обещал, что силы ССА выдвинутся на фронт «завтра».

Провинция Ракка

Силы международной коалиции во главе с США убили нескольких мирных жителей и захватили еще несколько человек в ходе рейда в деревне Аль-Мания на востоке Ракки. Baladi News сообщает, что американские военные блокировали деревню после полуночи. Они обстреляли два дома и захватили двух местных жителей, которых увезли в неизвестном направлении. Отмечается, что в подвергшихся рейду домах жили беженцы из провинции Дейр-эз-Зор. Причины американского рейда остались неизвестными.

Провинция Хасака

Медиаресурсы, связанные с группировкой «Исламское государство», опубликовали инфографику со статистикой террористических нападений на востоке Сирии, в провинции Хасака, в зоне контроля проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Инфографику в переводе на английский язык приводит аналитический источник в Twitter (@RosannaMrtnz). ИГИЛ1 сообщает о 66 террористических нападениях в течение 100 дней – с 11 мая по 19 августа. В результате нападений было уничтожено 41 транспортное средство SDF и международной коалиции во главе с США, убиты более 200 бойцов SDF и восемь солдат коалиции США. Наиболее распространенными типами атак в течение 100 дней стали взрывы самодельных взрывных устройств, обстрелы из пулеметов и бомбы в припаркованных мотоциклах.

1 Организация запрещена на территории РФ.