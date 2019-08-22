Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия новости 22 августа 07.00: двое детей подорвались на мине в провинции Дейр-эз-Зор, коалиция США захватила двух мирных жителей на востоке Ракки

506
0 Оставить комментарий

Сирия новости 22 августа 07.00: СCА отправила боевиков в Идлиб, коалиция совершила рейд на деревню в Ракке

Сирия, 22 августа. Двое детей подорвались на мине в провинции Дейр-эз-Зор, международная коалиция во главе с США захватила в плен двух мирных жителей в деревне Аль-Мания на востоке Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Карта Сирии

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): отправила конвой боевиков в Идлиб через КПП Дарат-Изза, однако боевики не выдвинулись на передовую.

Международная коалиция США: блокировала деревню Аль-Мания на востоке Ракки. Военные убили несколько человек и захватили в плен двух мирных жителей.

«Исламское государство»1: опубликовало инфографику со статистикой террористических нападений на востоке страны, в провинции Хасака и в зоне контроля  проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии»( SDF).

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Двое детей получили ранения при подрыве на мине в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает сирийское агентство SANA, два мальчика 10 и 11 лет подорвались на мине в районе населенного пункта Ас-Сувайя в районе Абу-Кемаля. Пострадавшие дети были доставлены в госпиталь, им оказана необходимая помощь.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Информационное агентство Step News, связанное с боевиками сирийской «умеренной оппозиции» сообщило, что полевые командиры Сирийской свободной армии (ССА) не отправили подкрепление из Африна на помощь боевикам «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, несмотря на громкие заявления. Оно так и не появилось и не приняло участия в боевых действиях в Идлибе и Хаме. Отмечается, что главари ССА обещали послать подкрепления в Идлиб после настоятельных требований активистов в соцсетях «стабилизировать свой патриотизм».

По данным военных источников, конвой «с сотнями боевиков» был отправлен в Идлиб через КПП в Дарат-Изза, контролируемый боевиками «Тахрир аш-Шам». Боевики ССА были дислоцированы на западе Алеппо, далеко от фронта.

Местные жители подтверждают, что ССА так и не выдвинулась на передовую. Вместо этого полевые командиры протурецкой «Национальной армии» и коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» ведут бесконечные совещания на тему «как спасти Идлиб». Впрочем, представитель ССА майор Юсуф Хаммуд обещал, что силы ССА выдвинутся на фронт «завтра».

Провинция Ракка

Провинция Ракка

 Силы международной коалиции во главе с США убили нескольких мирных жителей и захватили еще несколько человек в ходе рейда в деревне Аль-Мания на востоке Ракки. Baladi News сообщает, что американские военные блокировали деревню после полуночи. Они обстреляли два дома и захватили двух местных жителей, которых увезли в неизвестном направлении. Отмечается, что в подвергшихся рейду домах жили беженцы из провинции Дейр-эз-Зор. Причины американского рейда остались неизвестными.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Медиаресурсы, связанные с группировкой «Исламское государство», опубликовали инфографику со статистикой террористических нападений на востоке Сирии, в провинции Хасака, в зоне контроля проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Инфографику в переводе на английский язык приводит аналитический источник в Twitter (@RosannaMrtnz). ИГИЛ1 сообщает о 66 террористических нападениях в течение 100 дней – с 11 мая по 19 августа. В результате нападений было уничтожено 41 транспортное средство SDF и международной коалиции во главе с США, убиты более 200 бойцов SDF и восемь солдат коалиции США. Наиболее распространенными типами атак в течение 100 дней стали взрывы самодельных взрывных устройств, обстрелы из пулеметов и бомбы в припаркованных мотоциклах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров