Продюсер видеоагентства Ruptly был избит греческими футбольными фанатами в Пирее

Пирей, 22 августа. Продюсер видеоагентства Ruptly был атакован греческими футбольными фанатами перед матчем Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар». Об этом сообщает телеканал RT.

«К продюсеру подошли четыре фаната и спросили по-английски, откуда он. Не дождавшись ответа, они попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру. Продюсер не захотел отдавать оборудование нападавшим, в результате завязалась потасовка, в ходе которой журналисту сломали нос», — сообщает Telegram-канал RT.

После инцидент продюсер обратился в полицию, а затем - в больницу. По последним данным, он был избит фанатами футбольного клуба «Олимпиакоса».

Встреча «Олимпиакоса» с российским «Краснодаром», которая состоялась в эту среду в Пирее, завершилась разгромной победой греческого клуба – 4:0 в пользу хозяев. Ответный матч состоится 27 августа.