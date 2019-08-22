Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Продюсер видеоагентства Ruptly был избит греческими футбольными фанатами в Пирее

53
0 Оставить комментарий

Продюсер видеоагентства Ruptly был избит греческими футбольными фанатами в Пирее

Пирей, 22 августа. Продюсер видеоагентства Ruptly был атакован греческими футбольными фанатами перед матчем Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар». Об этом сообщает телеканал RT.

«К продюсеру подошли четыре фаната и спросили по-английски, откуда он. Не дождавшись ответа, они попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру. Продюсер не захотел отдавать оборудование нападавшим, в результате завязалась потасовка, в ходе которой журналисту сломали нос», — сообщает Telegram-канал RT.

После инцидент продюсер обратился в полицию, а затем  - в больницу. По последним данным, он был избит фанатами футбольного клуба «Олимпиакоса».

Встреча «Олимпиакоса» с российским «Краснодаром», которая состоялась в эту среду в Пирее, завершилась разгромной победой греческого клуба – 4:0 в пользу хозяев. Ответный матч состоится 27 августа.

infox - new
Источник: RT
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров