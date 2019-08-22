Савченко объяснила, почему украинцы выбрали не демократию, а авторитаризм

Киев, 22 августа. Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко уверена, что украинцы выбрали не демократию, а авторитаризм.

По итогам выборов в парламент 21 июля большинство голосов получила партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,16%). В первую тройку также вошли «Оппозиционная платформа — за жизнь» (13,05%) и «Батькивщина» (8,18%). На выборах президента Зеленский во втором туре набрал 73,22% избирателей.

«Мы, украинцы, выбрали на Украине далеко не демократию, а авторитаризм. Мы выбрали одного человека, которому дали 73% доверия, выбрали партию, которой дали 43% поддержки», — заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

По ее мнению, жители Украины не хотели изучать программы кандидатов и партий, не разбирались в персоналиях.

«Они хотели одного человека — батьку, хозяина, который придет и все решит», — заявила она.

По мнению Савченко, теперь оппозиции на Украине «больше нет». Если партия «Слуга народа» будет «дисциплинированно ходить в парламент, то остальной части парламента на работу можно просто не приходить, от них ничего не будет зависеть».

Отметим, сама Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. После обработки всех протоколов стало известно, что за нее проголосовали лишь восемь человек, передавал RT.

Позднее, комментируя результаты голосования, Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, заявила, что теперь она «наконец свободна».

Савченко была военным летчиком, офицером ВСУ. В 2014 году она принимала участие в боевых действиях в составе украинского националистического батальона «Айдар». Она была задержана в России после того, как незаконно пересекла границу под видом беженца. В дальнейшем Савченко было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В мае 2016 года Савченко была помилована указом президента России Владимира Путина и переправлена в киевский аэропорт Борисполь самолетом Петра Порошенко. Но на Украине у нее вскоре также возникли проблемы с законом. Савченко была задержана по обвинению в подготовке теракта и около года находилась в киевском СИЗО.