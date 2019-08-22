«Олимпиакос» с разгромным счетом победил «Краснодар»

Пирей, 22 августа. Разгромной победой греческого клуба «Олимпиакос» завершилась встреча с российским «Краснодаром». Футболисты из Греции победили со счетом 4:0.

Игра прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Игру судил арбитр из Испании Карлос Дель Серра Гранде.

Первый гол греки забили на 30-й минуте, когда Мигель Герреро получил пас в районе линии чужой штрафной и пробил в дальний угол российских ворот. Второй мяч «Олимпиакос» забил на 78-й минуте, благодаря успешной контратаке Лазара Ранджеловича, получившего мяч от Матье Вальбуэна.

Еще через семь минут Ранджеловичу удалось исполнить дубль, а итоговый, четвертый, гол забил Даниэл Каштелу на 89-й минуте.

Кроме того, в ходе игры футболист «Краснодара» Реми Кабелла получил травму. Как сообщается, ответный матч обе команды проведут 27 августа.