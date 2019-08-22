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Россия

Поезд с первым «детским купе» отправится из Москвы в Анапу

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Поезд с первым «детским купе» отправится из Москвы в Анапу

Москва, 22 августа. Первый поезд со специальным купе для пассажиров с детьми отправится в четверг из Москвы в Анапу, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании («дочки» РЖД).

ФПК запускает первый в России поезд, в составе которого есть места, выделенные специально для проезда пассажиров с детьми.

Дизайн «детского купе» разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров: на нижних местах установлены специальные устройства, которые защитят детей от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе есть настольные игры и игрушки.

В составе поезда также будет работать библиотека, где можно будет найти детские книги.

Поезд с первым «детским купе» отправится из Москвы в Анапу

Ранее RT сообщал, что в ФПК расширили список животных, которых можно перевозить в поездах без сопровождения владельцев. В список теперь включены мелкие грызуны, еноты и норки, мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся. 

Отметим, специалисты одного из онлайн-сервисов по продаже билетов узнали, как выглядит типичный пассажир российского поезда. Оказалось, что среднестатистический пассажир российского поезда — в одиночку путешествующая женщина в возрасте 32 лет. Как правило, такой пассажир едет из Москвы или Петербурга, среднее время в пути составляет примерно восемь часов, а проезжает среднестатистический клиент РЖД примерно 700 километров.

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