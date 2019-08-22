Поклонники оценили смелую фотографию Брежневой возле бассейна

Москва, 22 августа. Певица Вера Брежнева порадовала поклонников смелой фотографией возле бассейна. На певице надета короткая толстовка, которая демонстрирует идеальный пресс, черные стринги, а также грубые ботинки.

«Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться», — подписала снимок Брежнева.

Большинству поклонников 37-летней певицы понравился ее новый образ.

«Шикарная», — написала jermen_lesya.

«Круто все : цвет, очки, ботинки, свитер, ноги , волосы. Умница и красавица», — считает marina_b.e.s.t.

«Бесподобна», — подчеркнула rusha1981.

Некоторым не понравилась фигура Брежневой.

«В последние полгода пугает ваша худоба. Должно же в женщине оставаться за что браться», — написал celovschii.

«Вера, ну до анорексии довела себя», — считает ekaterina.anzorovna.

Одна из подписчиц посчитала, что Брежневой неэтично показывать свое тело в зрелом возрасте, поскольку она «мать и жена».

Ранее певица рассказала о необычном способе омоложения. Для сохранения молодости она прибегает к тейпированию шеи. Тейп — это клейкая лента из ткани, похожая на пластырь. Ее используют для поддержки и фиксации суставов профессиональные спортсмены. Тейпирование также применяют косметологи. Они пропитывают пластыри пептидами и гиалуроновой кислотой. Использование тейпов в косметологии является профилактикой мимических морщин.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что певице Вере Брежнева посещала психолога. Она хотела избавиться от переживаний детства и юности. Певица рассказала, что ликвидировав психологические узлы, стала более гармоничной и спокойной.