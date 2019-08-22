Группа украинских военных подорвалась на собственных минах в Донбассе

Донецк, 22 августа. Отряд украинских силовиков подорвался на собственных минах, когда пытался проникнуть на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представитель Народной милиции ДНР.

«В 21.35 наблюдатели на переднем крае обороны в районе населенного пункта Коминтерново (южная часть ДНР, – Прим. ФАН) в приборы ночного видения зафиксировали выдвижение группы противника с направления населенного пункта Гнутово», — рассказал он.

По словам источника, военнослужащий, двигавшийся в начале колонны, наступил на сигнальную мину, которую установили украинские военные ранее. Это привело к тому, что украинская диверсионная группа была полностью раскрыта. Поддавшись панике, военнослужащие ВСУ начали убегать и, в итоге, оказались на минном поле с боевыми минами, которые также были ранее установлены украинскими военными.

Как отмечают в управлении Народной милиции ДНР, в результате инцидента пострадали не менее четырех человек.

Напомним, что на прошлой неделе погибли двое военнослужащих ВСУ. Причиной стала граната, подброшенная их сослуживцем в комнату отдыха.

Как выяснилось по итогам предварительного разбирательства, гранату взорвал раненый боец, чтобы отомстить своим сослуживцам за многочисленные издевательства. В результате чего погибли двое военнослужащих, а один получил ранения.