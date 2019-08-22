Королева и Тарзан трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы 

Москва, 22 августа. Певица Наташа Королева и артист Сергей «Тарзан» Глушко отмечают годовщину своей свадьбы. Пара поделилась своим счастьем с подписчиками в Instagram. Поклонники оставили звездным супругам сотни поздравлений с 16-годовщиной.

«Мы с тобой, мой Сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное, любим друг друга с каждым годом все сильнее! Топазовая, говорят, у нас сегодня!» — написала Королева в своем аккаунте комментарий под совместным снимком с супругом.

Глушко ответил Королевой большим количеством смайликов-сердечек.

Тарзан опубликовал на своей странице в Instagram романтичную видеонарезку. На кадрах пара обнимается, целуется и танцует.

«Спасибо за 16 лет счастья!!!» — подписал он под видео.

Поклонники звездной пары засыпали Глушко и Королеву комментариями с поздравлениями.

«Вы замечательные. От вашей пары мурашки. Любви вам на долгие долгие годы, поздравляю», — пишет пользователь под ником aleksatka4uk.

«Прекрасные отношения! На самом деле вы гораздо адекватнее кучки осуждающих злобных желчных «праведников». На порядок», — поделилась своим мнением yulia.serova.08.

«Повезло вам друг с другом ребятки! Счастья. Вы крышесносные», — пишет petrova.ru77.

Под снимком, опубликованным Королевой, отметились и друзья супругов.



«Поздравляю, моя хорошая! Совет, да любовь!» — написала Анита Цой.

Свои поздравления также оставили поэтесса Сола Монова, телеведущий Арчи Цветков, актер и телеведущий Оскар Кучера.