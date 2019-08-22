Актриса Яна Гладких ищет деньги на операцию для своего еще нерожденного сына

Москва, 22 августа. Российская актриса Яна Гладких ищет деньги на лечение своего еще не рожденного сына. Медики во время УЗИ-исследования поставили неутешительный диагноз — порок сердца.

Несмотря на предостережение медиков, что ребенок родится инвалидом, актриса отказалась делать аборт. По ее словам, она решила «не переступать через жизнь».

«Для каждого человека однажды наступает момент, когда нужно от чего-то отказаться и выбрать что-то одно. В этом и есть сложность и одновременно чудо человеческого бытия. Мы все обречены и параллельно награждены этой возможностью — выбирать», — рассказала Гладких журналистам «Стархита».

Она подчеркнула, что вместе с мужем уже выбрала имя для будущего ребенка и решил сделать «для него все». Чтобы малыш выжил и смог жить нормальной жизнью необходимо 65 тысяч евро на операцию. Поэтому актриса вместе с мужем решила обратиться к людям за помощью.

Отметим, что это вторая беременность для Гладких. Ее первый сын появился на свет год назад. Его назвали Львом. Актриса живет в браке с звукорежиссером Иваном Ширшовым. Она встретила его, когда училась на курсе режиссера Владимира Хотиненко. В беседе с газетой «Аргументы и факты», она рассказала, что муж является ее опорой. Она призналась, что во время рождения Льва, он присутствовал на родах.

Напомним, первый муж Гладких — актер Никита Ефремов, вместе с ним она снималась в сериале «Отличница».