Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

Лос-Анджелес, 22 августа. Инсайдеры заявили, что Лиам Хемсворт принял решение о разводе со своей супругой Майли Сайрус. Источники уверяют, что последней каплей стал поцелуй скандальной певицы с блогершой Кейтлин Картер на яхте в Италии.

Пара объявила о разрыве некоторое время назад. Однако, по данным источников, Сайрус хотела восстановить отношения со своим мужем. Однако теперь, как сообщает «Газета.ру», браку точно пришел конец: все из-за того, что Сайрус все больше сближается с Картер.

По данным инсайдеров, именно из-за появления в таблоидах снимка поцелуя Сайрус и Картер Хемсворт принял окончательное решение о разводе, поскольку «устал от постоянных унижений».

Другие источники рассказывают совершенно противоположную историю. Портал TMZ опубликовал слова близких друзей Сайрус, согласно которым певица пыталась бороться с любовью супруга к выпивке и различным наркотикам, но спустя определенное время решила сдаться.

Сайрус и Хемсворт сыграли свадьбу в декабре прошлого года после того, как их дом сгорел во время лесных пожаров в Малибу. Церемония была крайне скромной и прошла в домашней обстановке в окружении друзей.

Хемсворт сделал предложение певице в 2012 году, но тогда до свадьбы дело не дошло — в 2015 году они на время расстались. После объявления о расставании в середине августа Хемсворт опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что не будет давать комментарии журналистам. Он пожелал бывшей возлюбленной счастья и здоровья.