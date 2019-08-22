Московская квартира бизнесмена Агаларова была обокрадена



Москва, 22 августа. Неустановленный преступник обокрал двухэтажную квартиру в Москве, которая может принадлежать одному из богатейших бизнесменов России Аразу Агаларову. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Как пишет телеканал «360», владельцем обокраденной квартиры на Ленинском проспекте является Араз Агаларов. Это имя совпадает с именем президента Crocus Group Араза Агаларова, являющегося одним из богатейших предпринимателей России. По данным журнала Forbes, его состояние оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

Тем не менее, пока что официального подтверждения личности владельца квартиры нет.

Известно, что похититель вскрыл сейф, где хранилась крупная денежная сумма. Само преступление произошло в июле. Сейчас на месте происшествия ведут работу следователи.

Напомним, что в конце июля сообщалось, что неизвестный мужчина обокрал ювелирный магазин в Москве. Кража произошла в торговом центре на юго-востоке столицы. Было установлено, что злоумышленник похитил ювелирные изделия в количестве 1186 наименований, а также деньги общей суммой 96 тысяч рублей, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 5 миллионов 868 тысяч рублей.